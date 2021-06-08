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На Кировоградщине Украинская Православная Церковь отрыла молодежный форум.

Как сообщает Центр информациии УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, для организуют общение с духовенством и другими спикерами на самые разные темы, которые волнуют подрастающее поколение.

Мероприятие проводят по благословению митрополита Иоасафа (Губеня). Участникам форума зачитали приветственное слово от правящего архиерея, а также мэра Кропивницкого Андрея Райковича. После секретарь Кировоградского епархиального управления протоиерей Роман Кондратюк пожелал с духовной пользой провести эту молодежную встречу и от имени Владыки Иоасафа передал памятные подарки – книги «Православный Катехизис».

В течение нескольких дней участников форума ждет приятное общение с духовенством и другими спикерами на самые разные темы, которые волнуют подрастающее поколение, новые знакомства, творческие конкурсы, отдых в «Скифии» и духовное совершенствование.
ForUm

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