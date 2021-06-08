Комфортное и удобное спальное место – мечта каждого. Только не у каждого она сбывается. Старый матрас или диван доставляют дискомфорт. На поверхности огромное количество вмятин, чувствуются все пружины или разломы между основными частями. Все это доставляет максимум неудобств, а иногда еще негативно влияет на состояние здоровья.

Некоторые видят только один выход – полная замена дивана или матраса. Но для начала не стоит так спешить. Так купите матрасы-топперы, которые способны решить большинство проблем. Хотя есть и такие пользователи, которые сомневаются в целесообразности приобретения. Вместе с Barin House удастся разобраться так это или нет.

Что такого особенного в топперах?

Эти изделия сразу отличаются от классических своею высотой. Она не достигает и 8 см. А еще в большинстве случаев такие матрасы легко скручивать или разворачивать.

Естественно это позволяет их без проблем постелить поверх имеющегося матраса или дивана. Имеющиеся недостатки спального места быстро решаются. Так можно выделить несколько основных:

Вмятины на диване и матрасе образовываются после длительного пользования. Также причиной бывает плохой наполнитель.

Не угадали с подходящей жесткостью основы. Такое часто бывает, если быть не особо внимательными. Или же такое случается, если вы похудели/поправились, обострились определенные заболевания.

Разложенный диван тоже может стать причиной дискомфорта. Вернее, разлом между двумя частями. Постельное белье вечно мнется. Да и разлом особенно ощущается.

Каждая из этих проблем решается с помощью топпера. Он не дает ощущать вмятины или другие дефекты. Да и жесткость улучшается. Только важно подобрать подходящий вариант.

К тому же топпер при необходимости можно постелить на пол, чтобы детям было удобно играть. Они не будут сидеть на холодном полу.

Также некоторые используют тонкий матрас для занятий спортом. Еще его можно с собой брать на дачу для отдыха. Только убедитесь, что вашу модель можно сворачивать, чтобы было удобно перевозить. Этот момент должен быть четко указан производителем.

Заранее определитесь, как собираетесь использовать дополнительный матрас. Это поможет выбрать изделие по определенным характеристикам: наполнитель, степень жесткости, высота. С подсказками от Barin House сможете подобрать необходимое изделие, которое сумеет подарить комфортный и спокойный отдых.