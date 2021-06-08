Дебаты в Германии о военной помощи Украине находятся за пределами здравого смысла - обеспокоенность относительно предоставления оружия в регион конфликта является явно преувеличенной.

Об этом говорится в интервью посла Украины в ФРГ Андрея Мельника «Являются ли марлевые бинты оружием для нападения?» влиятельной немецкой газете Welt am Sonntag.

«Немецкие дебаты о военной помощи Украине находятся вне всякого здравого смысла. Эксклюзивный взгляд на списки Киева с просьбой о помощи показывает, что обеспокоенность по поводу предоставления оружия в регион конфликта была явно преувеличенной. Теперь другие западные страны помогают в модернизации украинских Вооруженных Сил», - говорится в статье, перевод которой опубликован на сайте Посольства Украины в ФРГ.

Так, 12 июня 2014.года, когда война на востоке Украины все больше разгоралась, официальный Киев впервые обратился в Федеральное министерство обороны Германии с просьбой предоставить средства для личной защиты военнослужащих – «бронежилеты с классом защиты IV и кевларовые шлемы».

Спустя две недели украинское посольство обращалось уже со следующим письмом с просьбой «изучить возможность предоставления Украине в качестве гуманитарной помощи контейнерных модулей Бундесвера (новых или бывших в употреблении) для размещения украинских солдат в полевых условиях».

А в следующем письме от 8 июля 2014 года украинская сторона просила рассмотреть вопрос о предоставлении 11 видов медицинских средств для экстренной медицинской помощи раненым на поле боя.

«Запросы Украины становились все более насущными по мере того, как обострялась ситуация на Востоке Украины. Ведь в июне 2014 года был убит 141 украинский военнослужащий, в июле - 329, а в августе – 753», - говорится в статье.

Издание подчеркивает, что все украинские запросы изначально были ориентированы исключительно на военно-медицинскую помощь, а поэтому «возникает логический вопрос: почему же предоставление такой поддержки вызвало в Германии такие бурные споры?».

Посол Украины в Германии в комментарии газете указал: «немцы утверждают, что якобы не существует чисто оборонительного оружия». «Ведь и военно-медицинский транспорт должен быть оснащен на крыше оружием, которое может помочь защитить себя в случае нападения. Однако очевидно, что с помощью таких транспортных средств вряд ли можно атаковать линию соприкосновения или отвоевать временно оккупированные территориих», - добавил он.

Как отмечает издание, с 2015 года начали предоставлять запросы на закупку средств связи, разведывательного оборудования, приборов ночного видения, легкой бронированной техники, беспилотников и летательных аппаратов. «Выбрать из списков виды военной помощи, которые не являются летальными, было бы довольно легко. Вместо этого - полная тишина!» - говорится в материале.

Также издание отмечает, что федеральное правительство Германии даже не пытается «содержательно обосновать свою позицию в отношении молодой демократии, на которую было совершено нападение, и которая почти ежедневно теряет своих защитников, умирающих под пулями российских снайперов».

«Даже когда речь идет о встрече на высоком политическом уровне, эта тема просто замалчивается. За шесть с половиной лет этот вопрос почти никогда не обсуждался по-настоящему, не говоря уже о каких-либо содержательных дискуссиях», - заявил посол Мельник.

При этом, добавляет Welt am Sonntag, публичные апелляции немецких политиков о том, что Германия не будет поставлять оружие в кризисные регионы, «не слишком заслуживают доверия, учитывая многочисленные исключения, сделанные Германией в упомянутом вопросе за последние годы».

Как сообщалось, в конце мая Киев и зону ООС посетила делегация немецкой партии «Союз90/Зеленые» во главе с ее сопредседателем Робертом Габеком. В ходе визита он заявил, что Украину, которая подверглась нападению со стороны России, следует поддержать средствами защиты. По словам немецкого политика, стремление нашего государства к получению оборонных видов вооружений является обоснованным.

По данным онлайн-издания Merkur, в последние годы Германия практически не поставляла в Украину военное оборудование. Сумма такого экспорта составила в 2018-м и 2019 году по 2,1 млн евро, при этом речь шла о спортивном и охотничьем оружии. В 2019 году это соответствовало 0,03% объема всех поставок немецких вооружений за границу.