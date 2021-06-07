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Верховная Рада должна как можно скорее принять во втором чтении и в целом закон «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы», принятый за основу в ноябре прошлого года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Zero Corruption Conference 2021 в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«К сожалению, на тридцатом году независимости нашей страны нам все еще приходится говорить о борьбе с коррупцией, судебной реформе, качественном обновлении и добродетели чиновников, судей, прокуроров. К сожалению, в обществе пока окончательно не сформировано устойчивое неприятие коррупции на всех уровнях власти, жизни и нулевой толерантности к ней», - отметил Зеленский.

Президент отметил, что последние два года власть делает все возможное, чтобы изменить ситуацию. Он напомнил, что в Украине уже создана и обеспечена работа системы антикоррупционных органов, включая НАПК, НАБУ, САП, ГБР, Высший антикоррупционный суд, Нацагентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

«После смены власти в 2019 году антикоррупционные органы получили все возможности для системной и эффективной работы», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, он напомнил, что народные депутаты нового созыва сняли депутатскую неприкосновенность, восстановили уголовную ответственность за незаконное обогащение, приняли законодательство о вознаграждении для обличителей коррупции и закрепили возможность гражданской конфискации незаконного имущества и активов. Также начата полноценная реформа СБУ.

«На мой взгляд, парламенту стоит сосредоточиться на том, что последние четыре года в Украине отсутствует программный документ – антикоррупционная стратегия. Я думаю, депутатам необходимо как можно быстрее принять внесенный правительством законопроект «О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы» и утвердить такую ​​стратегию», - отметил президент.

По его словам, документ должен содержать пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранение дублирования; цифровая трансформация реализации полномочий органов государственной власти и местного самоуправления и полное открытие данных; удобные и законные сервисы; неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения и общественная нетерпимость к коррупции; утверждения культуры добропорядочности и уважение к верховенству права.

Зеленский напомнил, что его законодательные инициативы по судебной сфере касаются вопросов борьбы с коррупцией, а именно вопрос добродетели Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.  

«Следует признать, что коррупционно-олигархическая система в Украине не сдается - но это пока, и каждый сопротивляется. Однако ни меня, ни мою команду это не испугает и не остановит. Одним из доказательств этого считаю внесенный мной в Верховную Раду как неотложный так называемый закон об олигархах», - отметил Зеленский.

По его убеждению, таким образом впервые за много лет речь идет не только о противодействии и наказании за коррупционные действия, но и об искоренении одной из базовых причин, которая порождает это явление, - непосредственное влияние крупного бизнеса на политиков и государственных служащих.

Президент отметил, что в предвыборной программе декларировал «не борьбу с коррупцией, а победу над ней». Глава государства призвал всех неравнодушных объединиться и совместно работать над достижением этой цели.
ForUm

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