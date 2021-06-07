Если мирские законы противоречат Божественным, следует выбирать заповеди Божии.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал во время своей проповеди в Успенском соборе Киево-Печерской лавре.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что прежде всего, каждому надо запечатлеть в памяти, что человек создан Господом из земли.

«Во-вторых, сам Господь открывает нам, что Он есть Сын Божий. «Господь спросил слепого, когда выгнали его вон фарисеи: «Веришь ли ты в Сына Божия?». Ответил слепой, говоря: «Кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Сказал ему Иисус: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою!» (Ин. 9: 35-38)», - добавил архипастырь и процитировал Евангелие.

Третий поучительный урок, по мнению Блаженнейшего, звучит от исцеленного о том, что «грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает» (Ин. 9: 31).

«Когда мы, грешные, молимся Богу, но не чтим Его, не творим волю Его, не ставим Бога на первое место, то нашу молитву Бог слышит, но не выполняет. Эта молитва является бесплодной. Для того чтобы у человека была сильная молитва, человек должен чтить Бога, творить волю Божию», - пояснил он

Как напомнил Блаженнейший владыка, творить волю Божию - это жить по Божественным законам, которые описанные в Священном Евангелие и трудах святых отцов, та которая диктует нам наша совесть.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал заставлять себя всегда творить волю Божию и жить по заповедям, даже если мир диктует нам другие правила.

«Иногда мирские законы идут в противоречии с заповедями Божьими. В таком случае надо выбирать Божественные заповеди», - посоветовал владыка и объяснил, почему: «Потому что человеческая правда, какая бы она ни была красивая и многообещающая, если не согласуется с правдой Божией, несет человеку смерть и разрушения. А правда Божия, какой бы ни была горькой, несет человеку сладость жизни».

Именно поэтому, как подытожил Предстоятель УПЦ, надо всегда выбирать правду Божию, тогда и наша молитва будет сильной, и благодать Божия будет помогать шагать земным путем к вечному спасению.