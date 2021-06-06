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Гадалки, прорицатели, экстрасенсы лишь вводят в заблуждение людей ради своей выгоды.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал протоиерей Александр Клименко.

Священник напомнил о Чтении Апостола в Неделю о слепом (Деян. 16: 16-34), где рассказывается, как апостол Павел и Сила попали в тюрьму из-за колдуньи и чудесным образом освободились. Как отмечает отец Александр, колдунья «доставляла большой доход господам своим», что указывает на истинное значение подобной деятельности, которая на самом деле является служением чисто ради сребролюбия и развлечения гордыни, служением дьяволу.

«Эта одержимость знать, а что же будет дальше, эта одержимость знать, «а почему в моей жизни так все плохо, кто мне сделал, кто мне поставил свечку вверх ногами, кто подлил под мой дом какую воду или подсыпал земли», является лишь одержимостью. Никто не способен сделать нам столько зла, сколько плохого мы делаем себе сами», – считает отец Александр. 

Он отмечает, что ни одно зло не может прикрепиться к нам, если мы сами не приоткроем ему двери своего сердца.

«Истинное служение людям способен продемонстрировать только обращенный ко Христу человек. Христиане спокойно совершают свое неутомимое служение, не вмешиваются в политику, не передвигают на шахматной доске сильных мира сего, молятся, каются, прибегают к Святым Таинствам, пытаются идти спасительным путем вместе с Христом в тайне своего сердца, в исповеди, в глубокой драматургии церковных служб», – сказал протоиерей Александр Клименко.
ForUm

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