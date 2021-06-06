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В Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архиерейская хиротония архимандрита Антония (Пухкана) во епископа Корсунь-Шевченковского, викария Черкасской епархии состоялась за богослужением в Успенском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.

В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к епископу Корсунь-Шевченковскому Антонию со Словом и вручил ему архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.

Наречение архимандрита Антония во епископа состоялось накануне, 5 июня, в Троицком храме Свято-Пантелеимоновского женского монастыря.
ForUm

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