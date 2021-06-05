В субботу, 5 июня, в Киеве ограничат движение наземного транспорта на ряде улиц из-за проведения мероприятий в честь Всеукраинского велодня.

В КГГА напомнили, что велосипедный заезд пройдет по маршруту: Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Крещатик — Владимирский спуск — Почтовая площадь — ул. Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — ул. Набережно-Рыбальская — Северный мост — ул. Трухановская — парк Муромец.

Начиная с 9:30 до 13:30 изменится движение ряд маршрутов:

троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива ст. м. Лукьяновская;

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрутов №№ 29, 31, 47 от ст. м. Дарница до ул. Милославской;

троллейбусы маршрута № 30 от ул. Кадетский гай ст. м. Почайна;

автобусы маршрутов №№ 24, 62 от Национального музея истории Украины во II мировой войне и Ботанического сада до стадиона Динамо им. В. Лобановского;

автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по действующему маршруту, далее — ул. Почайнинская — ул. Ильинская — ул. Волошская — ул. Григория Сковороды — ул. Межигорская — ул. Новоконстантиновская — ул. Степана Бандеры — Северный мост, далее — по действующим маршруту;

№ 429 от ул. Тулузы в бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской)

№ 433 от просп. Леся Курбаса к ул. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской).

Также власти Киева напомнили, что с 19:30 до 21:30 на Софийской площади пройдет концерт Звезды мировой оперы.

Троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. Лукьяновская и троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.