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В Украину вернулся капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по безосновательным обвинениям», - написал он.

По словам министра, украинские дипломаты были рядом с капитаном и боролись за освобождение.

«В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе», - отметил Кулеба.

Гаврилов был капитаном судна Avant Garde, находящегося в управлении шриланкийской компании и обеспечивающего безопасность на море от пиратских нападений. В октябре 2015 года Avant Garde задержали и принудительно завели в территориальные воды Шри-Ланки. Летом 2016 года капитана арестовали за якобы незаконный ввоз оружия.

 
ForUm

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