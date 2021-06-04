В Кировоградской области верующие Украинской Православной Церкви пройдут более 30 км с молитвами об умножении любви и мире в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, участники крестного хода за один день пройдут из Александрии в Светлополь, молясь за мир.

Крестный ход состоится по благословению архиепископа Боголепа (Гончаренко) 7 июня после Божественной литургии в кафедральном соборе Покрова Божией Матери в Александрии Кировоградской области.

В 10.00 верующие УПЦ соберутся возле собора и отправятся в город Светлополь.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с хранительницей Приднепровья – чудотворной «Новокодацкой» иконой Божией Матери.

Крестный ход начнется после воскресного богослужения 13 июня от Успенского кафедрального собора города Днепр и закончится 6 июля.