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В Кировоградской области верующие Украинской Православной Церкви пройдут более 30 км с молитвами об умножении любви и мире в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, участники крестного хода за один день пройдут из Александрии в Светлополь, молясь за мир.

Крестный ход состоится по благословению архиепископа Боголепа (Гончаренко) 7 июня после Божественной литургии в кафедральном соборе Покрова Божией Матери в Александрии Кировоградской области.

В 10.00 верующие УПЦ соберутся возле собора и отправятся в город Светлополь.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с хранительницей Приднепровья – чудотворной «Новокодацкой» иконой Божией Матери.

Крестный ход начнется после воскресного богослужения 13 июня от Успенского кафедрального собора города Днепр и закончится 6 июля.

 
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