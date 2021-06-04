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В ближайшие выходные в пяти городах Украины заработают центры массовой вакцинации от коронавируса. К Киеву, Одессе и Львову в этот раз присоединятся Тернополь и Полтава, передает УНИАН.

Вакцинировать, как и ранее, планируют китайским препаратом CoronaVac. Получить прививку смогут те, кто ранее стал в очередь в приложении «Дия».

В Минздраве заверяют, что вакцин хватит.

«Сейчас законтрактовано государством около 20 млн доз вакцины. По тем расчетам и планам, которые сейчас разработаны Минздравом, такого [нехватки вакцин] не должно быть», - отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Напомним, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе открылись пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19.
ForUm

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