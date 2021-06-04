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Экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, о чем будут на встрече говорить президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин, сообщает «Украина 24».

«Все зависит от того, о чем они будут говорить. Думаю, что будет прежде всего вопрос о поведении самой России, будет важно сказать Путину, что Россия не может и не должна далее жить по принципам нарушения международного права, она должна соблюдать правила и нормы, которые существуют в цивилизованном мире. Не вмешиваться в выборы, не стимулировать хакеров, не вести войны, не осуществлять агрессию и так далее», — сказал он.

По мнению Кравчука, речь пойдет и об Украине.

«Есть ряд проблем, о которых Байден обязательно скажет Путину. Думаю, не обойдется и без горячих точек, которые создала на многих территориях в мире Россия. И прежде всего речь будет идти об Украине. Думаю, что главная идея президента США, что если Россия осмелится расширять агрессию против Украины – Украина один на один с Россией не останется, это важные слова», — сказал он.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня.
ForUm

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