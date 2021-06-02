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В Запорожской области верующие Украинской Православной Церкви посетили Мелитопольский областной центр социально–психологической реабилитации детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, протоиерей Максим Смирнов с казаками слободы им святого праведного Петра Калнышевского передали детям подарки и сладости.

«Дети - наше будущее и смысл жизни. Сегодняшний праздник - напоминание взрослым о том, что от нашей чуткости, мудрости и ответственности зависит благополучие детей сегодня», - отметил протоиерей Максим.

Он подчеркнул, что в современном мире остро стоит проблема социального сиротства и детям, лишенным родительской опеки, необходима поддержка.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре, на территории Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, состоялись праздничные мероприятия Украинской Православной Церкви ко Дню защиты детей.

На финальный гала-концерт фестиваля-конкурса «Пасхальные звоночки» прибыли более 200 детей со всех уголков Украины.

Зрителями гала-концерта стали дети, лишенные родительской заботы, с ограниченными физическими возможностями, дети из малообеспеченных семей и дети участников ООС.

 
ForUm

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