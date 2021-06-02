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Не у каждого человека, желающего хорошо овладеть английским языком, есть свободное время для занятий на курсах или с репетитором. Однако благодаря широкому распространению цифровых технологий любой желающий может обучиться без посторонней помощи.

Главное – пользоваться качественными информационными материалами и самоучителями. Если подойти к делу ответственно, получится хорошо выучить английский язык.

Наиболее эффективные самоучители иностранных языков для новичков

«Английский за 4 недели 2 в 1» Оксаны Долинка

В первую очередь стоит отметить аудио-, видеокурс, разработанный Оксаной Долинка, под названием «Английский за 4 недели 2 в 1». В нём собраны наиважнейшие темы для совершенствования иностранной речи.

Окончив обучение, человек сможет свободно разговаривать с иностранцем. Материал подан в приятном для восприятия виде. Курс содержит 52 видеоролика.

Продолжительность каждой записи не более получаса. Все пояснения сопровождаются красочными изображениями и другими дополнениями.

Если же говорить об аудиокурсе, в него входит 90 уроков. Каждая запись длится 10 минут. Заниматься можно, где угодно, используя свой смартфон.

English Grammar in Use

English Grammar in Use - Murphy — учебник с хорошо продуманными заданиями. Он подходит для людей, успевших овладеть некоторыми навыками в изучении иностранного языка.

Весь материал проиллюстрирован. Запас слов в «EGiU» имеет строгие ограничения. Существует несколько изданий книги. В каждом из них грамотная структура.

Effortless English

Effortless English - Hoge – оригинальный курс в формате аудиозаписей. Он поделён на занятия. Каждое из них состоит из 2-х звуковых файлов и одного PDF. С его помощью получится в краткие сроки значительно пополнить свой иностранный словарный запас, овладеть грамматикой, не заучивая назубок правила.

Как извлечь максимум пользы из использования самоучителей?

При самостоятельном изучении иностранного языка стоит следовать таким правилам:

  • учить не по словам, а по устойчивым выражениям;
  • при изучении больше пользоваться слухом, а не зрением;
  • использовать «живой» English;
  • заниматься регулярно;
  • стараться понять изучаемый язык, а не механически запоминать правила.

Знать английский язык в современном мире не просто престижно, но и необходимо. Его изучение открывает перед человеком массу возможностей, как в плане получения образования, так и на поприще карьеры.

Причём овладеть им можно и без участия сторонних специалистов. Главное – захотеть и приступить к самообучению!
ForUm

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