Валерій Дубіль: Держбюджет має гарантувати гідну оплату праці медикам та підтримку громадам

Поданий урядом проєкт Державного бюджету не відповідає реальним потребам людей і громад - його необхідно докорінно переглянути.

На цьому наголосив Перший заступник голови Комітету з питань здоров’я нації Валерій Дубіль за підсумками щотижневих зустрічей із колективами лікарень у прифронтових громадах.

За його словами, урядовий документ змушує медиків, освітян та місцеве самоврядування працювати в умовах суворого дефіциту ресурсів. Водночас уряд знаходить ресурси для збільшення фінансування державного апарату та непершочергових витрат.

«Головним пріоритетом України є захист держави та забезпечення оборони. Українці віддають усе можливе задля нашої спільної безпеки. І абсолютно неприпустимо, коли під прикриттям воєнного часу скорочують видатки для лікарів, медсестер та вчителів, але спрямовують додаткові кошти на чиновницький апарат.

Під час поїздок до прифронтових областей я постійно чую від медиків про гостру потребу в підвищенні заробітних плат. Люди віддають усі сили для порятунку життів, працюючи під постійними обстрілами та в умовах знеструмлень, а виплат не вистачає навіть на найнеобхідніше. Економити потрібно на утриманні влади, а не на людях, які рятують країну. Держава зобов’язана зробити так, щоб у новому бюджетному році ця ситуація докорінно змінилася», — наголосив заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль.

Парламентар підкреслив, що урядовий проєкт передбачає фактичне заморожування соціальних стандартів. Зокрема, посадовий оклад працівника першого тарифного розряду для сфери охорони здоров'я та освіти закладено на рівні 3819 гривень, а мінімальну зарплату — 9546 гривень. Прожитковий мінімум пропонується встановити на позначці 3691 гривня для працездатних і 2878 гривень для пенсіонерів.

Водночас у бюджеті передбачено суттєве зростання кошторисів державних органів: видатки на Офіс Президента збільшують на 22,2% (до 1,07 мільярда гривень), на Верховну Раду — на 49% (понад 3 мільярди гривень), на ЦВК закладено 365,1 мільйона гривень, а на Дорожній фонд — близько 53 мільярда гривень.

Окрему загрозу парламентар вбачає у вилученні з місцевих бюджетів 4% податку на доходи фізичних осіб, через що громади втратять близько 27 мільярдів гривень.

«Зараз органи місцевого самоврядування опинилися у складній ситуації. Саме з місцевих бюджетів покриваються витрати на комунальні послуги й енергоносії для лікарень, закупівлю пального та генераторів на випадок знеструмлень, ремонт пошкодженого обстрілами майна. Вилучення цих коштів залишить комунальні медичні заклади без необхідних ресурсів для забезпечення базових умов функціонування лікарень та порятунку людей. У той час як на органи влади виділяють додаткові мільярди, громади позбавляють можливості утримувати соціальну інфраструктуру», — підкреслив нардеп.

Тому фракція «Батьківщина» вимагає повернути проєкт бюджету на доопрацювання уряду та підготувала комплексний пакет пропозицій для захисту українців. Зокрема, депутати наполягають на тому, щоб підняти занижену базову ставку першого тарифного розряду з мізерних 3819 гривень до рівня мінімальної заробітної плати, а саму мінімалку поетапно підвищувати протягом року — з урядових 9546 гривень до 15566 гривень на кінець року. Це дозволить ліквідувати зрівнялівку в окладах та відновити справедливу тарифну сітку, де реальні заробітні плати медсестер, лікарів і вчителів пропорційно зростатимуть залежно від їхньої кваліфікації та стажу.

Ініціативи фракції також передбачають поетапне підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 13554 гривень, а для пенсіонерів та людей з інвалідністю — до 8295 гривень із відновленням повноцінної індексації пенсій. Крім того, «Батьківщина» пропонує суттєво збільшити допомогу при народженні дитини (30 прожиткових мінімумів на першу, 60 — на другу та 120 — на третю й наступних дітей) і категорично заборонити обмеження чинних пільг та гарантій для ветеранів, військовослужбовців, осіб з інвалідністю та чорнобильців.

«Наші пропозиції дозволяють знайти 119,4 мільярда гривень на соціальні потреби завдяки скороченню неефективних державних витрат та боротьбі з тіньовими схемами. Бюджет має дбати про кожного громадянина, а не фінансувати бюрократичні потреби», — підсумував Валерій Дубіль.



