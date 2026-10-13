Путін готовий буде погодитися на відновлення переговорів щодо завершення війни проти України лише за умови отримання територій Донбасу, які контролює українська армія.

Путін повернеться за стіл переговорів тільки коли, коли отримає 11% Донбасу, що залишилися, що зможе представити всередині країни як перемогу, повідомляє Reuters.

Цю інформацію українським чиновникам передали спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів до Майамі.

США розраховують, що домовленості щодо російського дизельного палива та можливе припинення українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі допоможуть повернути Москву за стіл переговорів. Ідея полягає в тому, щоб після поступок з боку України Вашингтон міг вимагати від Росії кроків у відповідь.

Під час переговорів американські представники знову висловили наполегливе прохання до Києва зупинити удари по російських НПЗ, розраховуючи використати це для тиску на РФ. Емісари США не висували прямої загрози щодо припинення військової чи розвідувальної допомоги Україні в разі продовження таких атак.

Українська делегація поставилася до підходу США скептично, розцінюючи його як спробу замирення агресора діловими поступками, та завершила зустріч без підписання офіційних домовленостей. Проте Київ підтвердив готовність погодитися на взаємне енергетичне припинення вогню, якщо його реально дотримуватиметься Росія.

Фото: Факти.