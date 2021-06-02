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Украинцы, которые вакцинируются препаратом CoronaVac, получат международное свидетельство о проведении вакцинации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививки», - написал он. 

Министр напомнил, что Украина закупила 1 913 000 доз этой вакцины, и сейчас прививает лиц 65+, маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение «Дия».

Напомним, 1 июня Всемирная организация здравоохранения рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac для экстренного применения.

 
ForUm

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