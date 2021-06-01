Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко объявил окончательный состав команды на Евро-2020, на котором «желто-синие» стартуют 13 июня матчем с Нидерландами.

Финальная заявка опубликована на официальном сайте УАФ, передает УНИАН.

В состав команды включены 26 футболистов. Также уже известны номера, под которыми игроки будут выступать на Евро-2020.

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»)

Защитники: 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все - «Динамо»), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба - «Шахтер»)

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все - «Динамо»), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия)

Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия), 19. Артем Беседин («Динамо»), 26. Артем Довбик («Днепр-1»).

В финальную заявку не попали пять игроков, которые были на сборе: Андрей Лунин («Реал»), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба - «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь») и Богдан Михайличенко («Андерлехт»).

Отметим, что на каждый отдельный матч Евро-2020 можно будет заявить 23 игрока, включая трех вратарей. А в заявке на турнир перед каждым матчем можно будет заменить вратаря, если кто-то из трех голкиперов получит травму или заразится COVID-19.

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв. Впереди матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм турнир пропустят Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.



