также в разделеРелигия
В Харькове в день мучеников Слобожанщины верующие УПЦ прошли крестным ходом 9
Митрополит УПЦ рассказал, как сделать любовь к ближним правилом жизни 7
Стали известны победители православного кинофестиваля УПЦ «Международная Киноассамблея на Днепре» 10
На Днепропетровщине верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с Новокодацкой иконой Богородицы 6
Епископ УПЦ в День защиты детей напомнил взрослым об ответственности 10
На Черкащине освятили новую часовню при православной гимназии УПЦ 8
Митрополит Лука обсудил с представителями ОБСЕ религиозную ситуацию в Запорожской епархии УПЦ 8
«Херувимская песнь» в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ победила в конкурсе духовной музыки 13
В УПЦ напомнили, что являются Церковью независимой в управлении - заявление международному сообществу 11
Под Черкассами построят новый храм УПЦ на месте сгоревшего храма XVIII века 22
УПЦ - самая большая Церковь в Украине - отчет госслужбы по этнополитике 23
На Херсонщине начала работу юбилейная XX конференция священников УПЦ по работе с молодежью 12
Митрополит Антоний объяснил, о какой воде говорил самарянке Христос 10
Верующие УПЦ начали 450-километровое паломничество на велосипедах из Киева в Почаев 12
В УПЦ рассказали, как следует принимать просфору 11
В УПЦ рассказали о преимуществах обучения в православных школах 12
Священники Винницкой епархии УПЦ передали гуманитарную помощь воинам ООС 11
УПЦ сделала резонансное заявление международному сообществу 30

В Киево-Печерской лавре 5 июня откроется православная выставка-ярмарка «Вознесенская», приуроченная к празднику Вознесения Господнего.

Как сообщает Центр информации УПЦ  со ссылкой на «ФОМА в Украине», выставка будет работать с 09.00. до 19.00 ежедневно по 13 июня, вход свободный.

«Свою продукцию предложат представители украинских и зарубежных епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Посетителей может заинтересовать церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, поддерживающие общий тонус организма, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи», - отметили организаторы.

Также можно будет подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

Палатки разместятся на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).

В связи с карантинными ограничениями, желающих посетить выставку-ярмарку просят соблюдать карантинные меры: социальную дистанцию и масочный режим.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги