Православный фестиваль документального кино «Международная Киноассамблея на Днепре» определил победителей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, в конкурсной программе был представлен 41 фильм из 12 стран мира: Украины, Беларуси, Германии, Грузии, Ирана, Испании, Республики Сербской, России, Сербии, Черногории, США и Японии.

В этом году особенностью кинофорума стало большое количество представленных документальных картин разных тематических направлений и жанров, которые демонстрировались онлайн.

Зрители проголосовали за наиболее понравившуюся картину, определяя обладателя Приза зрительских симпатий.

По статистике фестиваль в онлайн формате посетили более 5 тыс человек.

В жюри фестиваля работали известные режиссеры и продюсеры - Хелена Мила из Швеции, азербайджанский режиссер Арзу Уршан, преподаватель, кандидат искусствоведения из Армении режиссер Арсен Аракелян, кинопродюсер Свето Страхинич из Сербии, белорусский кинооператор и режиссер Юрий Горулев, главный редактор телеканала ИНТЕР (Украина) Антон Никитин.

Жюри возглавил писатель, режиссер, продюсер Николай Пороховник.

Гран-при «Международной Киноассамблеи на Днепре - 2021» присуждено фильму «МШТ-15. Ангел Счастья» грузинского режиссера Вахтанга Кунцев-Габашвили.

Первое место завоевал фильм «Радов» режиссер Ирина Васильева, Россия, второе - «Дневник военного хирурга» режиссер Синиша Грабеж, Республика Сербская, третье - «Скажи мне с улыбкой» режиссер Милана Маяр, Босния и Герцеговина Республика Сербская).

Также были определены призы за лучший сценарий, лучшую операторскую работу, за лучшие музыкальный, социальный, исторический, церковно-исторический, экологический, этнографический, просветительский, спортивный фильмы, а также лучший фильм-репортаж и фильм-портрет.

За 11 лет работы фестиваля в нём приняли участие режиссёры-документалисты из Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Египта, Македонии, Молдовы, Польши, России, Сербии, США и Швеции.