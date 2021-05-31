До конца текущего года новое руководство Государственной таможенной службы планирует сформировать мощный кадровый костяк из профессиональных и честных таможенников, добиться расширения полномочий ГТСУ – создать структуру, которой можно будет гордиться.

Об этом в эксклюзивном интервью изданию «Факты» рассказал заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский. Он констатировал, что первые итоги работы обновленного в январе 2021 года ведомства свидетельствуют о реальности эффективной борьбы с контрабандой и способности таможенников выполнять главную миссию по защите экономической безопасности страны.

Однако для проведения действенной а не бутафорской таможенной реформы, которую страна наблюдала в недалеком прошлом, руководство Украины должно проявить жесткую политическую волю, а Верховная Рада активно включиться в создание мощного законодательного фундамента.

«Вынужден констатировать: очень многое из того, что называлось «реформой» было лишь имитацией бурной деятельности с целью личного пиара. Стратегически же мы получили ведомство в более плачевном состоянии, нежели оно было в январе 2019 года. В первую очередь из-за того, что таможня за два предыдущие года потеряла множество опытных сотрудников, по сути, не получив взамен ничего. Сейчас вопрос кадров, как я уже говорил, стоит первым на повестке дня. И я уверен, что уже в 2022 году благодаря обновлению личного состава мы получим принципиально другие результаты по борьбе с контрабандой, поступлениям в бюджет и, конечно же, по уровню таможенных сервисов», - говорит Черкасский.

Он добавил, что новое руководство ГТСУ уже добилось существенных позитивных сдвигов в противостоянии схемам беспошлинного ввоза товаров в Украину и пресечении контрабанды, в том числе - оружия и наркотиков. В 2021 году сотрудники таможни пресекли контрабандный ввоз в Украину около 2,3 тонн наркотических веществ и прекурсоров, без учета таблеток и ампул с различными наркосодержащими жидкостями.

«В апреле, в грузе с картофелем, который направлялся из Ирана в Украину, нашли 213 кг героина. Причем наркотик был спрятан в пластиковой упаковке, которая имитировала форму и размер картофеля. Ранее более полутоны этого наркотика было обнаружено среди дынь, около 300 кг – в топливном баке грузового автомобиля, их перевозили по маршруту из Ирана в Австрию через Украину. А в январе в зоне действия Галицкой таможни пресекли попытку контрабанды более тонны героина, который прятали в грузе с рисом! По ценам черного рынка стоимость партии – около 2,3 млрд грн!» - констатировал Черкасский.

Он добавил, что в 2020–2021 годах было пресечено более 20 попыток незаконного вывоза из Украины 800 кг янтаря и 250 попыток черного экспорта леса-кругляка. Свои плоды принесло и усиление контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров. За первый четыре месяца работы госбюджет дополнительно получил около 420 млн грн.

Руслан Черкасский утверждает, что помимо решения проблемы расширения численности личного состава ГТСУ, для достижения успеха в искоренении контрабанды и черных схем, Верховная Рада должна существенно расширить полномочия ведомства, в частности – наделить ГТСУ правом оперативно-розыскной деятельности.

«Исходя из анализа международного опыта, право на оперативно-розыскную деятельность Государственной таможенной службе Украины, я считаю, необходимо. Такое право есть у таможенных администраций ведущей страны ЕС – Германии, соседней с нами Польше, у наших партнеров – США и множества других стран... Таможенный кодекс, а именно он устанавливает «правила игры» в таможенной сфере, давно требует пересмотра… Кроме того, есть целый ряд изменений в законодательное поле, таже унификация таможенных сборов, которые позволили бы нам работать эффективнее», - подытожил Черкасский.