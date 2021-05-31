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За минувшие выходные в киевском центре вакцинации в Международном выставочном центре вакцинировали от коронавируса 3467 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в воскресенье прививки получили 2072 человека. «Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что, при наличии вакцин мы сможем победить пандемию в стране и в мире в целом», - написал Поворозник..

Он также поблагодарил за организацию процесса медицинских работников, студентов-медиков коммунальных колледжей, руководство МВЦ и специалистов столичного управления Госпродпотребслужбы и Департамента здравоохранения КГГА.

Напомним,  29 мая в Киеве, Львове и Одессе открылись пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

 
ForUm

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