За минувшие выходные в киевском центре вакцинации в Международном выставочном центре вакцинировали от коронавируса 3467 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в воскресенье прививки получили 2072 человека. «Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что, при наличии вакцин мы сможем победить пандемию в стране и в мире в целом», - написал Поворозник..

Он также поблагодарил за организацию процесса медицинских работников, студентов-медиков коммунальных колледжей, руководство МВЦ и специалистов столичного управления Госпродпотребслужбы и Департамента здравоохранения КГГА.



Напомним, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе открылись пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19.