Вместо Виктора Ляшко, который стал министром здравоохранения, новым главным санитарным врачом Украины может стать и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, его кандидатуру предложат Кабинету министров, рассказал сам Ляшко на встрече с журналистами, сообщает УП.

«На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья», - сказал министр.

Он также добавил, что предложил назначить Петра Емца замминистра здравоохранения по экономическому блоку.

Главный санитарный врач также является одним из замглавы Минздрава.

Напомним, Ляшко назвал число вакцин в Украине до конца июня.