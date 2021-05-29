Христианская жизнь начинается с того, что человек начинает любить кого-то, кроме себя.

Фото: Горловской епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на gorlovka-eparhia.com.ua, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан в своей проповеди.

«В жизни каждого из нас есть человек, о котором мы заботимся, переживаем, которого мы кормим и одеваем, за которым ухаживаем. Это - мы сами. Вот это и есть любовь. Но если мы умеем любить самих себя, о себе заботиться, переживать, жалеть, ухаживать, самим себе прощать, если что-то сделали не так, сами себя оправдывать, себе искать помощи в окружающих людях и поддержки, то почему мы не можем этого делать для других?» - сказал митрополит Митрофан.

По его словам, христианская жизнь начинается с того, что человек начинает любить кого-то, кроме себя. «Евангелие именно этому нас и хочет научить», - подчеркнул он и добавил, что чем дальше человек продвигается по ступеням духовной жизни, тем «больше расширяется его сердце и тем больше становится тех, кого он может и должен любить не на словах, а на деле».

«Чем выше мы будем подниматься, чем больше мы будем приближаться к Богу, тем больше будет вокруг нас становиться тех, о ком мы заботимся, кого мы любим и прощаем. Чем меньше таких людей, тем меньше мы христиане. А если такой человек только один-единственный - мы сами, -то христианами нам ещё называться рано», - продолжил владыка.

«Мы знаем, что так бывает: человек, имея высокое звание, ему не соответствует. В первую очередь это происходит тогда, когда нет любви», - отметил митрополит УПЦ и пожелал всем научиться любить других.