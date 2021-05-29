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Во Львове решили построить первый крематорий. Об этом в пятницу, 28 мая, на своей странице в Facebook написал городской глава Андрей Садовый.

«Во Львове будет крематорий. Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремирован. Это очень личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища», написал мэр. 

Он также сообщил, что в июне будет объявлен архитектурный конкурс для того, чтобы найти лучший вариант для реализации этого проекта.

При этом Андрей Садовый добавил, что согласно закону, крематорий должен возводиться на коммунальной земле и быть собственностью общины города, поэтому работа будет основана по принципу государственно-частного партнерства.

Садовый отметил, что львовяне зарегистрировали петицию по строительству крематория, но работа уже началась. 
ForUm

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