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27 мая. Картина дня 52

Сегодня утром, 28 мая, в Египте во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктору Гвоздю.

Мужчина умер в больнице, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

В пресс-службе МИД Украины подтвердили информацию о смерти Виктора Гвоздя во время дайвинга в Египте.

«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо. Спасатели подняли его тело на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию», - сообщили в МИД.

В то же время, как отметили дипломаты, несмотря на проведенные во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные мероприятия, медики констатировали его смерть.

Посольство Украины в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения причины смерти, поддерживает связь с родными.

По данным «Обозревателя», Гвоздь погрузился в воду, но на поверхность не выплыл. Спасатели нашли мужчину, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и доставили в госпиталь. Однако, врачи констатировали смерть украинца. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия.

«Обозреватель» отмечает, что Гвоздь вместе с женой отдыхали в египетском отеле Jaz Dahabeya Dahab. По данным издания, бывший глава СВР увлекался дайвингом и путешествовал с этим хобби по миру.

Генерал-лейтенант Виктор Гвоздь - украинский военный, разведчик, дипломат и ученый. Президент независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел».

В 1993-1995 годах принимал участие в миротворческих операциях ООН на территории бывшей Югославии. Был атташе по обороне при посольстве Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, заместителем начальника военно-дипломатического управления Минобороны, членом делегации страны в Совете Безопасности ООН, служил в СБУ.

С 27 февраля 2014 в 29 апреля 2016 возглавлял Службу внешней разведки Украины.

В 2019 получил степень доктора военных наук. Награжден орденом «За заслуги» III степени.

У него осталась жена и двое детей.
ForUm

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