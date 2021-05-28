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Кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, руководитель Первого подразделения детективов НАБУ Елена Кроловецкая имеет долю в незаконной добыче янтаря и ближайших родственников в России. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Телеграм-канал, пишет Прокурорская правда.

«Ее имя засветилось и в «янтарном деле». Какое-то время она была детективом под руководством Бориса Индыченко по «янтарному делу» народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. При этом, по имеющейся информации, и сама имела долю в «янтарной сфере»», – говорится в публикации, передает Golos.ua.

Кроме подтасованных данных об образовании Е.Кроловецкая также отметилась покровительством скандального Артёма Сытника.

«Яркий пример ситуации, когда во главу САП хотят поставить марионетку, статиста, который будет послушно штамповать спущенные «свыше» решения. Это фактически протеже главы НАБУ Сытника (к нему Елена близка во всех смыслах). Вот, собственно, и разгадка, кто будет дёргать за ниточки в случае ещё победы», – подчёркивается в сообщении.

Также у этого кандидата отец – человек с двойными гражданством и живёт в России.
ForUm

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