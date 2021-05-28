В Черкассах освятили новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин великого освящения храма в честь великомученика Димитрия Солунского на территории Черкасского химического завода «Азот» совершил архиепископ Феодосий (Снигирев).

Перед богослужением архиепископ Феодосий рассказал прихожанам о важном символическом значении священнодействий, которые будут сейчас совершаться.

Архиерей поздравил присутствующих с тем, что они являются непосредственными участниками радостного события рождения храма.

В престол нового храма поместили частицу святых мощей преподобномученика Макария, Переяславского и Каневского чудотворца. Архиерею сослужили клирики Черкасской епархии.

Освятив храм, владыка поблагодарил руководство и работников завода, ведь именно их трудами был возведен храм в честь великомученика Димитрия. Архиепископ Феодосий отметил церковными наградами тех, кто приложил усилия в деле храмостроительства.

После богослужения руководство «Азота» провело для архиерея и гостей экскурсию по территории завода.