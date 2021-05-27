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В семейных конфликтах необходимо проявлять терпение и помнить о сильных сторонах брака.

Как сообщает Центр информации УПЦ  со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, как избежать постоянных ссор и конфликтов.

«Если вы уже прожили много лет вместе даже на фоне недопонимания, попробуйте жить по-другому, исполняя заповеди и решая конфликты в духе смирения и любви, а не так, как обычно бывает. Посмотрите на сильные стороны вашей семейной жизни. В этом точно есть воля Божья.

Даже если один из вас будет поступать иначе, то это уже будет огромный успех в новом качестве ваших отношений. А это прибавит необходимого вдохновения и сил», - посоветовал епископ Феодосий.

Он напомнил о важности смирения при решении конфликтов и взаимной ответственности перед друг другом и детьми.

«Смиряющийся всегда с благодатью», по слову преподобного Паисия Афонского. Тем более, вы оба несёте ответственность за вашего ребёнка, а потенциально - и за его опыт семейной жизни, который во многом будет зависеть от вашего примера», - подчеркнул владыка.

Епископ Феодосий отметил, что часто проблема конфликтов «даже не в том, что мы сделали неправильный выбор, хотя и это тоже, безусловно, важно, а в своеволии, которое мы часто ставим выше воли Божьей даже тогда, когда точно её знаем».

«Живите, как хочет Бог, и другими глазами будете смотреть на своего мужа, а на вас обоих — ваше дитя», - подытожил епископ Феодосий.
ForUm

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