Группа немецких ученых установила причину образования тромбов в некоторых случаях после введения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Кроме того, ученые установили, что необходимо сделать, чтобы устранить возможность тромбообразования. Результаты их исследования опубликованы на портале Research Square, но пока еще не обсуждались международным научным сообществом, передает УНИАН.

Как отмечают ученые из университета им. Гете во Франкфурте и Ульмского университета, ключ к проблеме состоит в аденовирусных векторах, которые используются для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. По словам руководителя научной группы профессора Рольфа Маршалека, спайковый белок направляется не в клеточную жидкость, где коронавирус обычно производит белки, а в ядро клетки. В итоге части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации. Мутантные белки затем выводятся клетками в организм, что и вызывает образование тромбов.

Вакцины Pfizer и Moderna доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро. И после введения этих вакцин образования тромбов не наблюдается.