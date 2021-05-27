также в разделеРелигия
Епископ УПЦ объяснил, что поможет преодолеть конфликты в семье
Епископ УПЦ рассказал, как выдержать испытание болезнью
В Харькове при поддержке УПЦ открыли Всеукраинскую выставку церковного искусства 7
Епископ УПЦ рассказал, в чем духовный смысл пророчеств 10
Епископ Румынской Церкви выразил поддержку канонической УПЦ 9
В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению 9
В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому 9
В Винницкой епархии УПЦ опровергли сообщение о том, что храм в селе Гавришовка перешел в ПЦУ 13
В Церкви решат, какие профессии допустимы для священников 8
В интернете появился список православных летних лагерей УПЦ 8
Священник УПЦ рассказал, как новомученики в тюрьмах и на квартирах тайно совершали богослужения 12
На Луганщине УПЦ передала стройматериалы для погорельцев в Сиротино 12
Епископ УПЦ на примере библейских героев рассказал о силе молитвы 10
В Херсоне верующие УПЦ передали подарки для детей с особыми потребностями 11
В Николаеве верующие УПЦ крестным ходом почтили память святого покровителя города 12
Управделами УПЦ встретился с почетным президентом Ассоциации конгрессменов США 28
Митрополит Антоний рассказал, каких людей не стоит поддерживать похвалой 10
Епископ УПЦ рассказал о важности быть рассудительным 10

В Черкассах верующие Украинской Православной Церкви отпраздновали день памяти преподобномученика Макария, Переяславского и Каневского чудотворца и святых новомучеников и исповедников Черкасских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, праздничное богослужение в кафедральном соборе УПЦ в Черкассах возглавил митрополит Ириней в сослужении архиереев и многочисленного духовенства.

Перед началом Божественной литургии архиереи и духовенство поклонились чудотворным мощам преподобномученика Макария, которые покоятся в Архангело-Михайловском соборе.

За богослужением молились игумены, игуменьи и монахи монастырей УПЦ. На торжествах в кафедральном соборе присутствовали мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, председатель Черкасского областного совета Анатолий Подгорный.

За литургией вознесли молитвы о мире в Украине и о Божьей помощи и защите от коронавирусной инфекции.

***Преподобномученику Макарию Каневскому в тяжелые для Православия времена пришлось вести непрерывную борьбу с иезуитами и униатами, которые пытались отобрать у монахов принадлежащие им земли и имущество, а братию заставляли покинуть монастырь и предать веру.

Когда татары напали на Овручский монастырь, преподобный долго молился со своей братией, а затем вышел к нападающим крестным ходом с иконами и хоругвями. Татарам показалось, что из монастыря вышло так много народу, что им его не одолеть, и они убежали, даже оставив раненых.

Святой преподобномученик Макарий имел дар прозорливости и чудотворения. В Каневе он исцелил слепого и умирающего.

В 1678 году турецкие нападающие ворвались в Каневский монастырь и потребовали от преподобного выдать им монастырские утварь и ценные вещи. Услышав ответ святого, все наши вечные сокровища на небе, они повесили его за руки и за ноги между двумя столбами. Через два дня преподобномученику отрубили голову.

Тело преподобномученика Макария Каневского похоронили под жертвенником того же храма.

В 1688 году при обновлении храма гроб преподобномученика был открыт и в нем обретено нетленное тело святого.

26 мая 2003 года мощи перенесены в Черкасский Свято-Михайловский кафедральный собор.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги