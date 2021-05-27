Наш футбольный обозреватель собрал для Вас самые последние новости про главный футбольный матч года - Манчестер Сити – Челси: финал Лиги чемпионов. Также читайте в этом дайджесте все что нужно знать про финал Лиги Чемпионов: Назван арбитр в финальном матче Лиги Чемпионов; Лиссабон не примет финал ЛЧ; Томас Тухель поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Стал известен главный судья финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций официально огласил, что финальный матч между “Манчестер Сити” и “Челси” пройдет под руководством испанской бригады арбитров. Главный судья матча - Антонио Матеу Лаос.

Ему будут помогать его соотечественники Пау Сербиан и Роберто дель Паломар. Названо имя четвертого арбитра - Карлос дель Серро. Ответственным за VAR назначили Алехандро Эрнандеса и его ассистентов Хуана Мартинеса, Павла Хиля (поляк) и Иньиго Прието.

В текущем сезоне Лаос уже работал на 6-ти матчах ЛЧ, включая четвертьфинал между “Баварией” и “ПСЖ”. Также он работал на матче ⅛ финала ЛЕ между “Шахтером” и “Ромой”, который прошел в Киеве.

Напомним, что финал Лиги чемпионов можно будет смотреть на канале Футбол 1 онлайн.

Финал Лиги чемпионов примет не Лиссабон

Финал Лиги чемпионов пройдет между “Манчестер Сити” и “Челси”. Это довольно редкий случай, когда обе команды в решающем матче являются английскими. Матч запланирован на 29 мая, и его перенесут из Стамбула. СМИ долгое время твердили, что местом проведения станет Лиссабон, столица Португалии. Однако это не так.

Английская пресса только 13 мая сообщила, что выбран другой город Португалии - Порту. Поединок пройдет со зрителями на трибунах. “Челси” получит квоты для своих фанатов на 4500-6000 билетов. Столько же получит и “Манчестер Сити”.

Ранее новости Лиги чемпионов писали, что “Челси” под началом Томаса Тухеля добился невероятных результатов и побил рекорд.

Тухель считает, что «Челси» будет тяжело победить «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказал свои мысли о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы дважды их обыграли. Дает ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде – той, которая будет играть в финале. Это можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнется с чистого листа, должны еще раз сыграть на топ-уровне.

Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело. Я играл против его «Баварии», сейчас встречался с его «Ман Сити». Годами наблюдал за тем, как прогрессирует его «Барселона», как она учится его футболу, как можно атаковать и обороняться. Он создавал машины для побед, и это он сейчас сделал в Англии.