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За прошедшие сутки, 26 мая, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Вблизи населенного пункта Крымкое враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.

У Песок российские наемники применили минометы 82-го калибра.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Пивденное оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевка противник открывал огонь из снайперского оружия.

По состоянию на 7:00 утра 27 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песок враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских защитников за прошедшие и текущие сутки нет.
ForUm

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