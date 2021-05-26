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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила газовым компаниям брать с потребителей плату за смену поставщика газа.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 26 мая, передает УНИАН.

В решении сказано, что всем потребителям гарантируется право выбора поставщика, а также запрещается взимать плату или требовать любую другую финансовую компенсацию в связи с изменением поставщика.

Действующий поставщик также не имеет права устанавливать условия для прекращения договора поставки, которые ограничивают право потребителя на смену поставщика.

7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получили все потребители с 1 мая 2021 года.

Также газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

В то же время регулятор позволил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решение о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.
ForUm

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