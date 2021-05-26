Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в июне.

Как сообщает «Европейская правда», об этом написал в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair», - написал Джозвяк.

«Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе», - добавил журналист.

Как ранее сообщал ForUm, лидеры Европейского союза договорились расширить экономические санкции против Беларуси.