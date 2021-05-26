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За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Недалеко от населенного пункта Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра.

У Водяного вооруженные формирования Российской Федерации трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении наших позиций у поселка Березовое был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа Мавик с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7:00 утра 26 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

У населенного пункта Павлополь российские наемники вели огонь в сторону наших позиций со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

 
ForUm

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