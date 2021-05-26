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Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров призвал Ученый совет КНУ лишить Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза.

«Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета! Именно поэтому я обращаюсь к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании», - написал он в Facebook.

Бугров отметил, что «глубоко поражен и обеспокоен событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев, в частности недавним разбойным нападением на самолет, который в Европе уже окрестили «актом пиратства со стороны белорусских властей» во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко».

Как сообщал ForUm, диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года бывший ректор вуза Леонид Губерский.

Ранее инициативная группа выпускников и студентов КНУ им. Шевченко обратилась к ректору и членам ученого совета университета отменить звание почетного доктора КНУ Лукашенко.
ForUm

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