также в разделеПроисшествия
На Черкасчине легковушка протаранила пост полиции 13
В Одессе застрелился офицер-пограничник 28
Вчера оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня 11
Полиция рассказала детали гибели туриста в результате падения воздушного шара в Хмельницкой области 44
В Каменце-Подольском упал воздушный шар: есть жертвы 30
В Умани мужчина открыл стрельбу по хасидам 25
Боевики 12 раз атаковали украинские позиции: есть раненый 13
В Песках боевики из миномета обстреляли гражданских 21
На Киевщине в страшном ДТП погиб военнослужащий 21
В Ривне произошло ДТП с участием трех авто 14
На Донбассе снайпер тяжело ранил украинского военного 23
На Донбассе боевики ранили трех украинских военных 38
Пострадавший в ДТП пьяный мотоциклист устроил дебош в больнице 15
На Прикарпатье грузовик упал с моста в реку, погибли 2 человека 10
Вчера оккупанты 10 раз обстреляли украинские позиции 12
ООС: Боевики снизили количество обстрелов 16
В Черкассах умер школьник, получивший ранение в тире 22
В Северодонецке на детской площадке взорвался боеприпас, пострадал ребенок 16

За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Водяного противник совершил обстрел с ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Павлополь и Пивденное оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у песка - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Шумы враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Вчера российско-оккупационные войска применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс.

Обстрел был осуществлен в направлении населенного пункта Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения. Указанные действия оккупантов направлены на провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с последующим их обвинением в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ.

В результате обстрела, одна из ракет попала в гаражный кооператив «Северный», вторая - в жилой дом, в населенном пункте Северное. Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в решении агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине.

Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировала обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 25 мая нарушений прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
11
Теги