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Винницкая епархия Украинской Православной Церкви отправила полторы тонны гуманитарной помощи для нуждающихся в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на Донбасс передали крупы, сахар, соки, макаронные изделия, фрукты, минеральную воду, средства гигиены.

«По-другому и быть не может. Подставлять свое плечо тем, кто в этом нуждается - обязанность каждого христианина, священника. В первую волну мобилизации с нашей сельской общины поехали на передовую 25 ребят. Вслед за ними КАМАЗами мы повезли то, чего не хватало тогда армии -бронежилеты, каски, а также дрова, белье и подарки», - поделился отец Анатолий, руководитель районного военного отдела Винницкой епархии УПЦ.

Священники посетят Северодонецкий военный госпиталь, «Дом милосердия» при храме архистратига Михаила в селе Новомихайловка под Донецком, где находятся под опекой настоятеля одинокие пожилые люди, среди которых есть и лежачие.

«Заведение очень нуждается в помощи. Были годы, когда оно вовсе не финансировалось государством. «Не было чем кормить стариков, традиционно передаем в дом провизию - картофель, крупы, муку, средства гигиены», - рассказал священник.

Священники УПЦ также посетят детский дом в поселке Ласточкино у Авдеевки, где на содержании находятся 15 детей, которым на этот раз передадут канцтовары, различные развивающие игры, игрушки, средства гигиены и сладости.

«Очень благодарны всем благотворителям. Наши поездки в зону ООС годами финансово поддерживают прихожане не только нашей епархии. Присоединяются волонтеры из Киевской области», – отметил отец Анатолий.
ForUm

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