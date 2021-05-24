За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а у населенного пункта Новгородское - минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.
Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.
В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.
Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 24 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Так, у населенного пункта Невельское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время