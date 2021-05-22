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Министерство внутренних дел Беларуси собирается приравнять к нацистской символике бело-красно-белый флаг, ставший одним из символов протестов против режима Александра Лукашенко.

«Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей», - заявил заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) МВД Михаил Бедункевич в пятницу, 21 мая. Ведомство выступит с соответствующей инициативой в ближайшее время, отметил он.

По словам замначальника ГУБОПиК, бчб-флаг использовался «всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации", а такая символика "не может быть разрешена". "В законе даны варианты использования в иных целях - театральная деятельность, кино как факт истории. Но ходить под этими флагами на улицах никто не даст», - привело государственное информагентство БелТА слова Бедункевича.

Напомним, в Беларуси заблокировали сайт TUT.BY.
ForUm

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