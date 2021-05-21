За прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Вблизи Павлополя враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вооруженные формирования РФ осуществили обстрел со станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а у Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку поселков Шумы и Гнутово российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов, а у Песок - из стрелкового оружия.
Потерь среди наших защитников нет.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 21 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Песок противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.
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