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В Луганской области священники и верующие Украинской Православной Церкви передали материальную помощь 16 семьям с детьми, имеющими особые тяжелые заболевания и детей-инвалидов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии,

средства для семей собирали в рамках благотворительной акции епархии «БлагоТворим всем миром!»

В городском Центре детского и юношеского творчества 18 мая состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на денежную помощь.

«Есть такие удивительные слова: «Более блаженства в том, чтобы давать, нежели брать». Христианское предание относит это изречение к словам Самого Христа. И мы все понимаем, что счастье испытывают не только те, кто получают помощь, внимание и поддержку, а и те, кто их оказывают ближним», - отметил настоятель Свято-Николаевского собора архимандрит Дионисий (Тивяков).

Благотворительная акция «БлагоТворим всем миром!» Северодонецкой епархии по сбору материальной помощи для семей с детьми-инвалидами проводится уже шестой год в форме ярмарок на Масленицу, во время которых прихожане УПЦ продают домашнюю выпечку, а собранные средства жертвуют. В 2021 году ярмарки также прошли в учебных заведениях Кадиевки, Ирмино и Алмазной.

 
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