В машине есть недооцененные элементы. К таковым относятся пороги на Ланос. Эти детали прикрепляются возле дверей. Они бывают внутренними и наружными. Многие водители считают их элементами тюнинга. Однако пороги не только влияют на внешний вид авто. Они выполняют множество других важных функций:

защита боковых частей кузова от воздействия внешних факторов – мусора, грязи, мелких камней, химикатов;

частичное предотвращение повреждений при ДТП (в том случае если произошло столкновение сбоку);

обеспечение комфорта при посадке в авто;

подножка для доступа к крыше машины.

Порог влияет и на дизайн авто. Он придает машине завершенный вид. Платформа может стать изюминкой тюнинга. Машина станет стильной и оригинальной.

Выпускается большое количество моделей. Они различаются по размеру, форме, месту установки, материалу изготовления, бренду.

Виды подножек

Платформа может быть универсальной и предназначенной для одной модели авто. У первых вариантов могут возникнуть проблемы с подгонкой. Даже при тщательном монтаже могут остаться щели. Это влияет на комфорт использования, ресурс и внешний вид авто. Лучше выбирать специализированную продукцию, выпущенную под конкретную модель машины. Тогда точно не возникнет затруднений с подгонкой. Кроме того, такие изделия обладают оригинальным дизайном. Они подчеркнут фирменный стиль автомобиля.

При выборе нужно учитывать не только тип подножки. Также необходимо обратить внимание на материал изготовления. Выпускаются пороги:

Из нержавеющей стали. Из этого металла изготавливают многие запчасти. И в этом нет ничего удивительного. Нержавейка недорогая, неприхотливая в уходе и устойчивая к коррозии. Она выдерживает высокие нагрузки. Порог из нержавеющей стали прослужит много лет, не утрачивая при этом своего изначального внешнего вида.

Из алюминия. Этот металл мягче нержавейки, он выдерживает не такие высокие нагрузки. Алюминий – дешевый металл. Соответственно, изделия из него не отличаются высокой ценой. Он, как нержавейка, устойчив к коррозии. Алюминию не страшна влага.

Из углепластика. Современный полимер, обладающий высокими показателями качества, надежности и долговечности. При этом углепластик – легкий материал. Ему можно придать оригинальный дизайн. Единственный недостаток порогов из углепластика – высокая цена.

Из пластика. Дешевая альтернатива дорогим металлам и углепластику. Главный плюс пластиковых подножек – цена. Этот материал сильно уступает металлу в прочности и ресурсе. Пластмасса подвержена механическим повреждениям.

При выборе материала определенное значение имеют условия эксплуатации автомобиля. Так, для бездорожья лучше выбрать металлические подножки. Пластиковые аналоги больше подойдут для эксплуатации в черте города.

При покупке платформы следует учитывать место монтажа. Пороги бывают левыми и правыми, передними и задними.