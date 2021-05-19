В машине есть недооцененные элементы. К таковым относятся пороги на Ланос. Эти детали прикрепляются возле дверей. Они бывают внутренними и наружными. Многие водители считают их элементами тюнинга. Однако пороги не только влияют на внешний вид авто. Они выполняют множество других важных функций:
- защита боковых частей кузова от воздействия внешних факторов – мусора, грязи, мелких камней, химикатов;
- частичное предотвращение повреждений при ДТП (в том случае если произошло столкновение сбоку);
- обеспечение комфорта при посадке в авто;
- подножка для доступа к крыше машины.
Порог влияет и на дизайн авто. Он придает машине завершенный вид. Платформа может стать изюминкой тюнинга. Машина станет стильной и оригинальной.
Выпускается большое количество моделей. Они различаются по размеру, форме, месту установки, материалу изготовления, бренду.
Виды подножек
Платформа может быть универсальной и предназначенной для одной модели авто. У первых вариантов могут возникнуть проблемы с подгонкой. Даже при тщательном монтаже могут остаться щели. Это влияет на комфорт использования, ресурс и внешний вид авто. Лучше выбирать специализированную продукцию, выпущенную под конкретную модель машины. Тогда точно не возникнет затруднений с подгонкой. Кроме того, такие изделия обладают оригинальным дизайном. Они подчеркнут фирменный стиль автомобиля.
При выборе нужно учитывать не только тип подножки. Также необходимо обратить внимание на материал изготовления. Выпускаются пороги:
- Из нержавеющей стали. Из этого металла изготавливают многие запчасти. И в этом нет ничего удивительного. Нержавейка недорогая, неприхотливая в уходе и устойчивая к коррозии. Она выдерживает высокие нагрузки. Порог из нержавеющей стали прослужит много лет, не утрачивая при этом своего изначального внешнего вида.
- Из алюминия. Этот металл мягче нержавейки, он выдерживает не такие высокие нагрузки. Алюминий – дешевый металл. Соответственно, изделия из него не отличаются высокой ценой. Он, как нержавейка, устойчив к коррозии. Алюминию не страшна влага.
- Из углепластика. Современный полимер, обладающий высокими показателями качества, надежности и долговечности. При этом углепластик – легкий материал. Ему можно придать оригинальный дизайн. Единственный недостаток порогов из углепластика – высокая цена.
- Из пластика. Дешевая альтернатива дорогим металлам и углепластику. Главный плюс пластиковых подножек – цена. Этот материал сильно уступает металлу в прочности и ресурсе. Пластмасса подвержена механическим повреждениям.
При выборе материала определенное значение имеют условия эксплуатации автомобиля. Так, для бездорожья лучше выбрать металлические подножки. Пластиковые аналоги больше подойдут для эксплуатации в черте города.
При покупке платформы следует учитывать место монтажа. Пороги бывают левыми и правыми, передними и задними.
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