Участники топливного картельного сговора ОККО, WOG и SOCAR запустили масштабную кампании по дискредитации конкурентов и тратят на эти цели миллионы гривен. В отличие от других участников рынка, они хотят получать до 11 грн чистой маржи с каждого литра топлива, в то время как как другим сетям для работы и развития достаточно 3,5 грн.

Об этом говорится в журналистском расследовании «Особливий погляд».

Для информационных атак на конкурентов ОККО с партнерами использует карманную экспертную организацию «Консалтинговая группа А-95» Сергея Куюна.

Яркий пример того, как Куюн отрабатывает деньги своих благодетелей – это история с псевдо исследованием качества топлива на АЗС сети БРСМ, Motto и SUN OIL. Куюн с рядом таких же как он «экспертов» якобы взял пробы топлива на заправках и проанализировал чеки. И теперь Куюн утверждает, что компанию продают «бодягу» и занимаются незаконной обналичкой денег.

Впрочем, профильные эксперты открыто говорят, что Куюн банально занимает подтасовка и манипуляцией фактами.

«Когда на камеру видят, кто отбирает, как отбирают, как пломбируют, как составляются протоколы. То это объективно. Вы не можете подменить, потому что лаборатория это пломбу потом считывает и вносит в свой акт. Когда отобрано непонятно как, непонятно кем, непонятным способом и в непонятное время, а потом лаборатория выписывает вам протоколы, доверия к таким протоколам нет» - говорит глава Союза потребителей Украины Олег Цвилик.

О признаках картельного сговора говорит и бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

«Весь мировой опыт, мировая практика в антимонопольной сфере говорит о том, что именно такие профессиональные ассоциации они обычно и выступают той площадкой для заговоров ... АМКУ приходил с проверкой в нефтегазовую ассоциацию, но к сожалению со стороны работников ассоциации в том числе руководителя совершались препятствия АМКУ в ее проведении, в том числе сотрудникам АМКУ не было предоставлено доступа к персональным компьютерам, не было предоставлено доступа к телефонам, не было предоставлено доступа к перепискам и так далее», - отметила она.

Тем временем журналисты расследователи выяснили, что Куюн давно сидит на зарплате у ОККО и е партнеров.

Так, обнародованные в Сети данные говорят о следующем:

2019-го на счета компании Куюна «А-95» компании поступило 4,2 миллиона гривен, из которых 1,4 миллиона - от АО «Концерн Галнафтогаз» (сеть ОККО);

в 2020 общая сумма поступлений – 4,6 млн грн, от АО «Концерн Галнафтогаз» - почти 1,30 млн гривен.

еще один большой донор - Нефтегазовая ассоциация Украины, которая платит по меньшей мере 400 000 гривен ежемесячно на счет ЧП Куюн.

«Теперь мы понимаем, что Сергей Куюн и вся эта шарашкина контора - консалтинговая группа А-95 и Неля Привалова со своей Нефтегазовой ассоциацией просто отрабатывают эти гонорары, которые им платит ОККО», - говорит глава Антикоррупционного сообщества Украины Роман Лаврив.

Фактически сегодня можно говорить о том, что главные спонсоры Сергея Куюна это «Концерн Галнафтогаз» - владелец ОККО - и Нефтегазовая Ассоциация – те компании, которые получают максимум выгоды от завышенных цен на бензин. И пока президент пытается навести порядок в стране группа компаний делает все, чтобы сохранить максимальную маржу на каждом литре бензина.