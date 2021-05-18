также в разделеЭкономика
С мая все субсидии в Украине перевели в наличную форму
ОККО с партнерами платит миллионную зарплату «эксперту» Куюну за информационные атаки на конкурентов – расследование
Минагрополитики вернули здание на улице Крещатик, 24
Министр энергетики просит НКРЭКУ запретить импорт э/э из РФ и Беларуси 12
В ОП назвали снятие с продажи брендового топлива демонстрацией монопольного сговора 14
Сети АЗС резко снизили цены на топливо 18
Кабмин уволил замминистра экономики Панаиотиди 13
Укрпошта решила купить небольшой банк, ищет оценщика 17
Минэкономики: Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо 22
В первом квартале ВВП Украины снизился на 2% 14
Европейская бизнес ассоциация осуждает госрегулирование цен на горючее 9
В Украине создадут госагентство по мелиорации 10
Кабмин установил временное госрегулирование цен на бензин 25
Укрзализныця открыла продажу билетов на международные поезда 55
С Витренко подписали контракт, а набсовету Нафтогаза предложат остаться работать 15
Внешняя торговля товарами в Украине выросла на 20% 15
Минэкономики предлагает ввести временное госрегулирование цен на топливо 14
Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более €1,3 миллиарда 23

Национальный банк Украины (НБУ) может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» (42805409) на предоставление услуг инкассации из-за сокрытия информации о реальном собственнике ООО и других нарушениях. Об этом сообщает «ОРД» со ссылкой на источник в НБУ.

Единственным владельцем ООО «Глобал Колекшн» указан Дядченко Максим Евгеньевич. Этот же человек до недавнего времени был единственным собственником АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Клод-Капитал». Однако с января 2021 года руководителем и собственником АО стал Алексей Свирид. Ранее он работал в компании EasyPay, однако в последнее время фигурирует в СМИ как один из руководителей платежной системы «ГлобалМани» (GlobalMoney).

Татьяна Лысенко, директор ООО «Глобал Колекшн», незаконно получившая лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (фото – facebook.com)

Руководителем ООО «Глобал Колекшн» является Татьяна Лысенко, которая также работала длительное время в компании EasyPay, а занимает руководящую должность в ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney, оператор системы электронных переводов Global24).

Как сообщает источник в Нацбанке, там полагают, что реальным собственником ООО «Глобал Колекшн» является также Алексей Свирид.

Как сообщают СМИ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) требует от Алексея Свирида, а также акционеров и топ-менеджеров банка «Траст» (признан неплатежеспособным еще в 2016 году) возмещение ущерба на сумму почти в 380 млн грн.

Правоохранители продолжают расследование по делу о выводе денег из банка «Траст» в том числе на подконтрольные топ-менеджеам фирмы. В материалах дела также фигурирует и директор ООО «Глобал Колекшн» Татьяна Лысенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21