Национальный банк Украины (НБУ) может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» (42805409) на предоставление услуг инкассации из-за сокрытия информации о реальном собственнике ООО и других нарушениях. Об этом сообщает «ОРД» со ссылкой на источник в НБУ.

Единственным владельцем ООО «Глобал Колекшн» указан Дядченко Максим Евгеньевич. Этот же человек до недавнего времени был единственным собственником АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Клод-Капитал». Однако с января 2021 года руководителем и собственником АО стал Алексей Свирид. Ранее он работал в компании EasyPay, однако в последнее время фигурирует в СМИ как один из руководителей платежной системы «ГлобалМани» (GlobalMoney).

Татьяна Лысенко, директор ООО «Глобал Колекшн», незаконно получившая лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (фото – facebook.com)

Руководителем ООО «Глобал Колекшн» является Татьяна Лысенко, которая также работала длительное время в компании EasyPay, а занимает руководящую должность в ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney, оператор системы электронных переводов Global24).

Как сообщает источник в Нацбанке, там полагают, что реальным собственником ООО «Глобал Колекшн» является также Алексей Свирид.

Как сообщают СМИ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) требует от Алексея Свирида, а также акционеров и топ-менеджеров банка «Траст» (признан неплатежеспособным еще в 2016 году) возмещение ущерба на сумму почти в 380 млн грн.

Правоохранители продолжают расследование по делу о выводе денег из банка «Траст» в том числе на подконтрольные топ-менеджеам фирмы. В материалах дела также фигурирует и директор ООО «Глобал Колекшн» Татьяна Лысенко.