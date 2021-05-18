За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Вблизи населенного пункта Новолуганское враг дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Песок оккупанты два раза осуществили обстрел в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Возле населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Новотошковское российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья удовлетворительное.

На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях. В частности, вечером 17 мая, наемниками был осуществлен обстрел позиций ВСУ в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка.

В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21. Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений Вооруженных сил Украины на открытие огня. Традиционно обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными «вбросами».

По состоянию на 7:00 утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди украинских военных нет.