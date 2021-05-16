В эти выходные, 15−16 мая, в отдельных областях Украины наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщили в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве районов южных, западных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей.

Спасатели призвали граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

В ГСЧС напомнили, что в течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;

«Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону 101. Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба», — говорится в сообщении спасателей.