В эти выходные, 15−16 мая, в отдельных областях Украины наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщили в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве районов южных, западных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей.
Спасатели призвали граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.
посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
разводить костры в лесу и лесопосадках;
заезжать автомобилем в лес;
курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
создавать свалки и сжигать отходы;
сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;
«Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону 101. Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба», — говорится в сообщении спасателей.
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