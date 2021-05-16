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В США компания SpaceX в ночь на воскресенье, 16 мая, с помощью ракеты-носителя Falcon 9 вывела на околоземную орбиту еще 52 микроспутника Starlink, а также два спутника других компаний - Tyvak и Capella Space. Трансляция велась на странице компании в Twitter.

Старт с космодрома в штате Флорида состоялся в 18:56 по времени Восточного побережья США (01:56 по Киеву).

Первую многоразовую ступень ракеты-носителя, которая использовалась восьмой раз, SpaceX намерена в очередной раз вернуть ее на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Напомним, ранее SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками.
ForUm

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