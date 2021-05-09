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Компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция велась на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 02:42 по времени Восточного побережья США (09:42 по киевскому времени). Это уже второй за неделю запуск спутников Starlink. Предыдущий был осуществлен 4 мая.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при девяти запусках. Сотрудники SpaceX в очередной раз вернули этот элемент Falcon 9 на Землю. Через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.
ForUm

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